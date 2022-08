Wenn auf der Zielgeraden alles gut geht, ist die Tiefgarage im Neustadter Klemmhof ab Donnerstag, 18. August, wieder für alle geöffnet, die parken wollen. Die Pflasterarbeiten seien nahezu abgeschlossen, doch müsse die Fläche noch verfugt und der Randbereich fertiggestellt werden, hieß es am Montag auf Nachfrage bei der Stadt. Am Mittwoch soll die Ampelanlage abgebaut werden, die den Dauerparker-Verkehr regelt, weil Aus- und Einfahrende denselben Zugang nutzen müssen. Der Parkhausbetreiber Hüfner wolle zudem noch die Schrankenanlage neu verkabeln, was nach seinen Angaben bis Donnerstag abgeschlossen sei. Mit den Bauarbeiten war am 27. Juni begonnen worden. Dabei wurde die Pflasterlücke zwischen „Wasser in die Stadt“ und der Tiefgarage geschlossen. Zusätzlich musste noch abgedichtet werden, was sich erst herausstellte, als das Pflaster im Anschluss an den Wendehammer abgeräumt war.