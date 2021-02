Das Klemmhof-Parkhaus in Neustadt ist am Samstag zwischen 14 und 16 Uhr gesperrt. In dieser Zeit ist weder eine Ein- noch eine Ausfahrt möglich. Auch die Ein- und Ausgänge sind geschlossen. Das teilt eine Sprecherin von der Park-Service Hüfner GmbH mit. Die Ursache ist eine komplette Abschaltung des Stromes, deren Hintergrund dem Betreiber der Tiefgarage in der Laustergasse nicht bekannt sind.