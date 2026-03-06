Die Zufahrt zur Klemmhof-Tiefgarage funktioniert seit wenigen Tagen nach einem neuen System: Autofahrer müssen kein Ticket mehr ziehen, da auf Kennzeichen-Erfassung umgestellt wurde. Wer das Parkhaus wieder verlassen will, gibt am Automaten einfach sein Kennzeichen ein und bezahlt die fällig Gebühr. Dauerparker mussten ihr Kennzeichen hinterlegen. Seit Beginn der vergangenen Woche ist die neue Technik im Auftrag des Betreibers Park Service Hüfner installiert worden. Hüfner und die Stadt hatten sich zuvor auf eine Verlängerung des Pachtvertrags verständigt. Teil der Vereinbarung ist, das Parkhaus zu modernisieren und attraktiver zu machen. So soll es etwa auch einen zweiten Ein- und Ausgang in Richtung Kriegerdenkmal geben. Dieser Punkt war vielen Lokalpolitikern wichtig.