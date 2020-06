Werbung in eigener Sache: Ein Betttuch hängt am Bauzaun am Ende der Badstubengasse, um Fußgänger in der Kellereistraße darauf hinzuweisen, dass das Reisebüro geöffnet ist. Der Hintergrund: Die Neustadter Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) hatte angekündigt, Wegweiser zu den von der Baustelle „Wasser in die Stadt“ abgeschnittenen Geschäften aufzuhängen. Die WEG bestätigt auf Anfrage, dass sie darüber hinaus mit den betroffenen Geschäftsinhabern Kontakt aufgenommen habe, um zusätzlich Werbebanner zu organisieren. Jetzt werde dafür ein Entwurf ausgearbeitet, der sich an den Wegweisern orientiere. Ziel sei „ein einheitliches, äußeres Erscheinungsbild“ der Baustelle. Bis das sichtbare Ergebnis dieser Aktion vorliegt, behilft sich Simone Klein von „Der Reiseinsel“ mit einem selbstgemalten Provisorium.