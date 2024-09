Am vergangenen Wochenende fand der feierliche Ehrungsabend anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Kleintierzuchtvereins Lachen-Speyerdorf statt. Im Mittelpunkt standen dabei Wolfgang Herrmann und Carola Theobald.

Der runde Geburtstag lockte viele Ehrengäste nach Lachen-Speyerdorf. Da auch viele Vereinsmitglieder gekommen waren, fand der Abend in einem schönen und würdigen Rahmen statt. Die Redner lobten die Arbeit der Kleintierzüchter (KTZV) in den vergangenen 100 Jahren. Danach standen Ehrungen an.

Aus der Hand des ZDRK-Präsidenten Bernd Graf (ZDRK steht für Zentralverband Deutscher Rasse-Kaninchenzüchter) erhielt Carola Theobald die Goldene Ehrennadel der rheinland-pfälzischen Rassekaninchenzüchter. Diese Auszeichnung würdigt ihre langjährigen Verdienste und ihr Engagement als Kassenleiterin der KTZV Lachen-Speyerdorf. Wolfgang Herrmann nahm anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums von Bernd Graf den Ehrenteller des ZDRK und vom Vorsitzenden der rheinland-pfälzischen Rassegeflügelzüchter, Burkhard Itzerodt, den Staatsehrenpreis entgegen.

Als Höhepunkt ernannten die Mitglieder die Kassenleiterin Carola Theobald und den Vorsitzenden Wolfgang Herrmann zu Vorstands-Ehrenmitglieder. Carola Theobald ist seit 31 Jahren Kassenwartin, Wolfgang Herrmann steht seit 34 Jahren als Vorsitzender an der Spitze des Vereins. „Beide haben sich durch ihre herausragenden Leistungen und ihren unermüdlichen Einsatz für den Verein besonders verdient gemacht“, betonten die Mitglieder. Außerdem trug Bernhard Sauter ein Gedicht über 100 Jahre Kleintierzucht auf Pfälzisch vor.