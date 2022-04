Der Kleintierzuchtverein Lachen-Speyerdorf veranstaltet am Karsamstag, 16. April, in seiner Zuchtanlage, Flugplatzstraße 100, nahe des Diakonissen-Mutterhauses, seine erste Osterausstellung. In geräumigen Gehegen wird bei freiem Eintritt von 10 bis 17 Uhr eine bunte Mischung an Küken von Hühnern und Zwerghühnern sowie Kaninchen mit ihren Jungtieren in zahlreichen Rassen und Farben gezeigt, heißt es. Nach Rücksprache mit den anwesenden Züchterinnen und Züchtern dürften die Kinder die Tiere auch streicheln, wenn das unter Aufsicht geschehe. Auch für Speisen und Getränke einschließlich Kaffee und hausgemachtem Kuchen ist gesorgt.