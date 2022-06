Lange hatte Heidi Kling ihren Rückzug aus der Reblaus-Spitze angekündigt, schnell war die Nachfolge geklärt – und dann kam Corona. Jetzt hat ein Trio mit dem Kinderprogramm Fahrt aufgenommen.

„Wir sind froh, dass das bei allen Problemen so geräuschlos geklappt hat“, sagt Harald Kargus, der Vorsitzende des Kleinkunstvereins. Er verantwortet das Abendprogramm der Reblaus und fühlt sich zurzeit „wie ein Wanderzirkus“, weil die angestammte Spielstätte in der Katakombe des Jugenddorfs umbaubedingt nicht zur Verfügung steht. Auch Haftungs- und Brandschutzfragen seien noch zu klären.

Und so ist er stets auf der Suche nach Ausweichspielorten. Mit der Meerspinnhalle sei eine geeignete Alternative gefunden worden, doch stehe die nicht immer zur Verfügung. So musste er für die nächste Veranstaltung des Halbjahres am 30. September – Musik mit dem Quartett Quadro Nuevo – erneut in den Saal Löwer nach Haßloch ausweichen.

Asyl bei der engagierten Jugend

Ein Quartier für das Kinderprogramm hat sich mit dem ehemaligen Königreichsaal in der Gerichtsstraße gefunden, da habe die Reblaus „Asyl bei der engagierten Neustadter Jugend gefunden“, sagen Cornelia Emmerling, Julia Julier und Hedwig Baumgärtner-Herberger. Das Trio hätte eigentlich schon viel früher loslegen können, doch wegen der Pandemie sei „das Risiko einfach zu groß gewesen“.

Es war klar, dass wir die Nachfolge von Heidi Kling antreten, sagen die drei, die das Kindertheater schon von Besuchen mit den eigenen Kindern oder Enkeln kennen. „Heidi hat das jahrzehntelang toll gemacht“, meinen sie unisono und loben auch das Briefing durch ihre Vorgängerin, die sie auch auf vom Land geförderte Ensembles aufmerksam gemacht hat. „Angesichts der angespannten Finanzlage des Vereins war das sehr wertvoll“, so Julier. So konnten die drei Damen im Vorfeld Schulen und Kindergärten in der Region informieren, dass und wie es weitergeht mit dem Kinderprogramm der Reblaus. „Die Resonanz war klasse, es hat sich sogar eine komplette Grundschule angemeldet“, berichtet Emmerling.

Begegnungen mit kreativen Künstlern

Das Ehrenamt sei ihnen eine Herzenssache, sagen Baumgärtner-Herberger, Emmerling und Julier: Sie wollten über Kindergärten und Schulen auch Kinder ansprechen, die sonst nicht ins Theater gingen und so deren kulturelle und ästhetische Erziehung fördern. „Wir haben bisher ganz unterschiedliche Gruppen und Altersstrukturen kennengelernt. Spannend war auch die Begegnung mit den Künstlern“, berichtet Emmerling. Flexibel und kreativ seien die, sagt sie im Hinblick auf die fehlende Technik im Königreichssaal: „Die können improvisieren.“

Wegen der Ansteckungsgefahr habe das Trio bei den bisherigen Veranstaltungen nur Institutionen angesprochen, denn Kindergartengruppen und Schulklassen seien homogene Gruppen. Sofern sich die Corona-Situation weiter entspanne, überlegten sie, die Nachmittagsveranstaltung am 14. Juli mit dem Artisjok-Theater („Flora Primelwurz“ für Kinder ab 5) auch wieder für private Besucher zu öffnen. „Wir müssen sehen, wie es sich entwickelt“, so Baumgärtner-Herberger.

Programm steht bis Jahresende

Das Programm bis zum Jahresende sei festgezurrt, so das Trio. Am 29. September zeigt das Histronia Tourtheater das Stück „Der gestiefelte Kater“ für Kinder ab 3, am 17. November steht „Professor Humbug und der Sparlampenleuchtstoffröhrendiodenfisch“ mit der Compagnie Marram für Kinder ab 6 auf dem Programm und am 8. Dezember zeigt das Chaussée Theater „Die drei Wünsche“ für Kinder ab 4. Die weitere Planung solle dann nach den Sommerferien erfolgen, für 2023 sei im Januar ein Besuch auf der Stückebörse in Freiburg geplant – wegen Corona natürlich alles unter Vorbehalt.

Er sei froh, dass die Nachfolge von Heidi Kling so harmonisch verlaufen sei, sagt Harald Kargus, doch blicke er durchaus skeptisch in die Zukunft: „Bis zum Frühjahr ist die Reblaus noch liquide, dann müssen wir schauen“, meint er im Hinblick auf die finanzielle Situation des Vereins. Denn Corona habe viel Geld gekostet: Weil weniger Besucher zu den Veranstaltungen gekommen seien, seien auch die Einnahmen gesunken, gleichzeitig seien die Kosten gestiegen, weil Technik, die in der Katakombe vorhanden sei, teuer gemietet werden und weitere Ausgaben durch die jeweilige Saalmiete angefallen seien. „Wir sind froh über jeden Sponsor.“ Hoffnung mache freilich, dass es bereits eine Förderzusage der Stadt Neustadt gebe und das Land eine solche in Aussicht gestellt habe.

Anmeldung und Kontakt

kindertheater-reblaus@gmx.de