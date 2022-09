Saalbau, Meerspinnhalle, der Saal Löwer in Haßloch – der Neustadter Kleinkunstverein „Die Reblaus“ kommt auch in der neuen Spielzeit viel rum. 2023 wolle man aber, wenn es nur irgendwie geht, wieder ins angestammte Theater Katakombe zurückkehren, sagt der Vorsitzende. Das hat auch etwas mit den Finanzen zu tun.

„Ja, es gibt Überlegungen, die ,Katakombe’ endlich wieder zu reaktivieren“, erklärt Harald Kargus, und man habe auch Signale vom Vermieter, dem Christlichen Jugenddorf, dass dem im Grundsatz nichts im Wege stehe. „Das werden wir jetzt mal abklopfen.“ Seit über zwei Jahren ist die „Reblaus“ wegen Corona inzwischen quasi „im Exil“, spielt an wechselnden Ersatzorten und hat noch viel mehr begutachtet und als ungeeignet verworfen. Aber bei Abstandsregeln, bei denen man in dem urigen Sandsteinkeller in der Sauterstraße maximal 20 bis 25 Leute hätte einlassen dürfen, blieb eben keine Wahl. Man musste reisen – und das Publikum mit.

„Die Finanzlage ist immer noch okay“, sagt Kargus

Ein entscheidender Nachteil dabei: Die Technik, die für die „Katakombe“ teuer angeschafft und dort fest installiert ist, muss bei den „Auswärtsterminen“ jeweils von dritter Seite zugebucht werden. 1000 Euro schlügen da jedes Mal zu Buche, sagt der Vorsitzende. Und hinzu komme dann ja auch noch die Saalmiete. Auch ein vereinseigenes Catering ist nicht bei allen Gastlocations möglich – ein weiterer Schlag ins finanzielle Kontor. Von den allgemeinen Kostensteigerungen gar nicht zu sprechen. Und davon, dass ohnehin nur wenig an die besondere Atmosphäre der eigenen Spielstätte herankommt, auch nicht.

Zum Auftakt geht’s erneut nach Haßloch

Natürlich nahmen sich auch die Besucherzahlen in den vergangenen beiden Jahren sehr häufig deutlich bescheidener aus als vor Corona. „Man merkt, dass die Leute vorsichtiger sind“, sagt Kargus. Die einzige ausverkaufte Veranstaltung in letzter Zeit sei daher mit 300 zahlenden Gästen die mit Urban Priol im März im Saal Löwer in Haßloch gewesen, so der Vorsitzende. Genau dort startet nun am nächsten Freitag, 30. September, auch die neue Saison – mit einem für die „Reblaus“ eher untypischen, da gänzlich wort- und kabarettfreien Angebot, für das es gleichwohl schon eine beachtliche Anzahl an Vorbestellungen gebe: dem 1996 in Salzburg gegründete Instrumentalquartett „Quadro Nuevo“ , das gerne als „europäische Antwort auf den argentinischen Tango“ charakterisiert wird. Die weitgereiste Weltmusikband präsentiert in Haßloch ihr Programm „Mare“, das auf dem gleichnamigen, 2020 veröffentlichten Album basiert und – vom Erlebnis des Meeres inspiriert – eine bunte Mixtur verspricht aus italienischem Tangos, französischem Valse, ägäischen Mythen-Melodien, orientalischen Grooves, brasilianischen Klängen , neapolitanischen Gassenhauern und noch einigem mehr. Die Stammbesetzung mit Mulo Francel (Saxophon, Klarinette, Mandoline), Andreas Hinterseher (Akkordeon, Bandoneon, Trompete) und D.D. Lowka (Bass , Percussion) wird dabei an diesem Abend von dem Pianisten Chris Gall verstärkt.

Echtes Kabarett folgt dann beim nächsten Termin am 21. Oktober, wenn Eva Eiselt mit ihrem Solo-Programm „Wenn Schubladen denken könnten“ in den Saalbau kommt. Eine „gute Bühnenpräsenz“ bescheinigt Kargus der Kölner Schauspielerin und Kabarettistin, die bereits einmal 2016 mit „Neurosen und andere Blumen“ bei der „Reblaus“ gastierte, damals aber zumindest beim RHEINPFALZ-Kritiker Claus Jürgen Holler keinen Enthusiasmus auslöste: „Tanzmaus auf Dope“ lautete seinerzeit die Überschrift in dieser Zeitung. Harald Kargus hebt dagegen hervor, dass Eiselt in wechselnden Rollen Alltag wie Politik gleichermaßen gut bespiegele und dabei zudem gekonnt verschiedene Dialekte einsetze.

Ensemble „The Cast“ kommt mit seinem Weihnachtsprogramm wieder

Ein Künstler, von dem der „Reblaus“-Vorsitzende aber zweifelsohne noch begeisterter ist, ist Michael Feindler , den er selbst auf der Freiburger Kleinkunstmesse entdeckte und spontan für 12. November in der Gimmeldinger Meerspinnhalle buchte. „Ich war extrem angetan von seiner sprachlichen Sensibilität und seiner reflektierten Art“, sagt Kargus über den „Lyriker unter den Kabarettisten“ und Poetry-Slammer. In Gimmeldingen, wo die „Reblaus“ während ihrer „Exil-Zeit“ bislang am häufigsten gespielt hat, immer wieder aber auch von kurzfristigen Umbuchungen betroffen war, stellt der 33 Jahre junge Wahl-Leipziger sein Programm „Ihr Standort wird berechnet“ vor.

Zum Saisonabschluss am 10. Dezember geht es dann nochmals zurück in den Saalbau, wo das international besetzte Opernensemble „The Cast“ sein Programm „Weihnachtssterne in der Oper“ präsentiert – bereits zum zweiten Mal übrigens nach Advent 2019. Damals drängten sich die sechs Sängerinnen und Sänger plus Pianist mit ihrem Crossover-Programm, das Pop-Fans ebenso ansprechen soll wie eingefleischte Opern-Gänger, auf der „Reblaus“-Bühne. Diesmal steht im Saalbau deutlich mehr Platz zur Verfügung, dafür müssen die Gecasteten aber auch mit dem letzten Viertelfinale bei der Fußball-WM in Katar konkurrieren.

Alle Termine beginnen um 20 Uhr. Karten (25/20 Euro) in Neustadt bei Tabak Weiss, der Bücherstube und der Buchhandlung Quodlibet sowie online bei www.reservix.de und www.ticket-regional.de.