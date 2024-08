Aufmerksame Zeugen haben laut Feuerwehr Neustadt dabei geholfen, dass es am Donnerstagnachmittag zu keinem größeren Waldbrand bekommen ist. Die Zeugen haben gegen 15 Uhr umgehend den Notruf abgesetzt. Denn an einem Waldweg abseits der Landesstraße 530 zwischen der Fronmühle und Haßloch hatte sich aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer entfacht. Als die Feuerwehr an der Stelle eintraf, wofür auf dem Waldweg gut 200 Meter zurückgelegt werden mussten, stand eine Fläche von circa vier Quadratmetern in Brand. Die Einsatzkräfte der Löschgruppen Geinsheim und Duttweiler konnten das Feuer zügig löschen und so ein Ausbreiten in den Wald hinein verhindern. Mit einer Waldbrandhecke wurde der Boden des betroffenen Bereichs gelockert. Mit Nachlöscharbeiten wurde sichergestellt, dass sich das Feuer nicht erneut entzünden kann.