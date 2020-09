Wir wollen ja nicht angeben, aber unserer ist bestimmt einer der schönsten. Es geht um den „Pfälzerwaldstein“ mit dem Abbild des RHEINPFALZ-Maskottchens Nils Nager, den unsere Redaktionsassistentin Melanie Stuhlfauth am Mittwochmorgen vor der Redaktionstür gefunden hat. Wer ihn da hingelegt hat, wissen wir nicht. Aber das schmälert unsere Freude darüber keineswegs. Dank der Beschreibung auf der Rückseite, wissen wir sogar, was zu tun ist: „Finden, freuen, posten, behalten oder neu auslegen.“ Die Aktion ist dazu da, anderen eine Freude zu machen. Bei uns hat das super geklappt.

Wir werden den Kieselstein an einem neuen Ort ablegen. Wer ihn findet, darf sich gerne bei uns melden. Und uns verraten, ob er ihn behält oder an ein neues Plätzchen legt. In der Facebook-Gruppe #PfälzerwaldSteine findet man übrigens viele weitere Fotos der kleinen Kunstwerke. Dort gibt’s auch eine Anleitung, wie man sich selbst beteiligen und anderen eine Freude machen kann.