Fast zur gleichen Zeit ist die Neustadter Feuerwehr am frühen Montagabend zu zwei Einsätzen ausgerückt. Zum einen brannte nach Angaben des Medienteams eine 40 Quadratmeter große Grünfläche in der Stettiner Straße. Das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden. Parallel dazu gab es einen Alarm aus der Königsmühle in der Schöntalstraße, wo die Camphill-Gemeinschaft ihren Sitz hat. Als die Feuerwehr eintraf, konnte sie aber Entwarnung geben: Vermutlich ein defekter Brandmelder hatte den Alarm ausgelöst, tatsächlich gebrannt hatte es nicht.