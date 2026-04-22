100 Euro, ein nachträglich gefasster Beschluss und Kritik am Vorgehen der Verwaltung: In Haßloch wird der Beitritt zur Bürgerenergiegenossenschaft zum Politikum.

Beim Thema Windkraft gehen die Meinungen auseinander. Während Gegner versuchen, Projekte zu verhindern, setzen andere in der Vorderpfalz auf Beteiligung statt auf Blockade. Eine dieser Initiativen ist die Bürgerenergiegenossenschaft bürgerINenergie eG, kurz bINe. Ihr Ansatz: Die Energiewende soll nicht nur diskutiert, sondern vor Ort vorangetrieben und mitgestaltet werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Idee, Bürgern und Kommunen die Möglichkeit zu geben, sich an Projekten zu beteiligen und davon zu profitieren. Seit Anfang 2024 ist die Genossenschaft im Großdorf mit einer Ortsgruppe vertreten.

Auch die Gemeinde Haßloch ist Mitglied der Genossenschaft. Davon erfuhren Teile des Gemeinderats allerdings eher beiläufig. In einer Sitzung im Februar stellte die neue Klimaschutzmanagerin Natalia Koch laufende Projekte in den Bereichen Klimaschutz und Energiewende vor. Dabei erwähnte sie auch die Beteiligung der Gemeinde an der Bürgerenergiegenossenschaft. Vor allem in der AfD-Fraktion sorgte das für Verwunderung. Dort wollte man wissen, ob dem Beitritt ein Beschluss des Gemeinderats zugrunde liege.

Die Antwort lieferte die Verwaltung nun in der jüngsten Sitzung des Gremiums. In der Beschlussvorlage heißt es, die Beitrittserklärung zur bINe sei bereits im Februar 2026 unterzeichnet worden. Die Zeichnung des Geschäftsanteils über 100 Euro sei als Verfügung über Gemeindevermögen gewertet worden, die aufgrund ihrer geringen Höhe noch unter die Geschäfte der laufenden Verwaltung falle. Grundlage dafür sei die Hauptsatzung der Gemeinde, wonach Verfügungen über Gemeindevermögen bis zu einer Wertgrenze von 50.000 Euro auf die Verwaltung übertragen sind. Zugleich hebt die Verwaltung hervor, dass es sich um eine „ordentliche Mitgliedschaft ohne investierenden Charakter“ handle. Eine Nachschusspflicht sei ausgeschlossen, die Haftung der Gemeinde auf den Geschäftsanteil begrenzt. Wegen der politischen Nachfragen habe sich die Verwaltung jedoch entschlossen, den Gemeinderat nachträglich einzubinden und die Beitrittserklärung zur Entscheidung vorzulegen.

Meyer: „Die Größe müssen wir haben“

Im Rat wurde schnell deutlich, dass es nicht allein um die Mitgliedschaft ging, sondern vor allem um das Verfahren. Dass in der Mitgliedsurkunde nicht die Gemeinde als Vertragspartner genannt wird, sondern der Bürgermeister, könne so nicht richtig sein, sagte Rathauschef Tobias Meyer (CDU). „Auch ich bin da ein bisschen befremdet“, so Meyer. Die Urkunde müsse sich, wenn überhaupt, auf die Gemeinde beziehen und nicht auf den Bürgermeister in seiner Person.

Zwar gehe die Fachabteilung davon aus, dass es sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handle. Trotzdem solle der Vorgang nun noch einmal im Gemeinderat beraten und auch mit der Kommunalaufsicht abgestimmt und rechtlich geprüft werden. Nach dem, was er bislang abschätzen könne, teile er jedoch die Auffassung des Büroleiters, „dass das eigentlich nicht der richtige Weg ist“. Über Mitgliedschaften in Genossenschaften, Vereinen und Institutionen entscheide der Gemeinderat. Insofern sei das Vorgehen in dieser Frage nicht korrekt gewesen und müsse nun sauber nachgeholt werden. „Die Größe müssen wir dann haben, auch zu sagen: Das war nicht rund.“

AfD: „Kein angemessener Umgang“

Genau dort setzte die Kritik der AfD an. Thomas Weisbrodt machte deutlich, dass seine Fraktion den Antrag „nicht wegen der 100 Euro, sondern wegen der Art und Weise“ ablehne. Die Verwaltung habe bereits Fakten geschaffen und dem Rat nun eine Entscheidung „zur nachträglichen Absegnung“ vorgelegt. „Das ist kein angemessener Umgang mit diesem Gremium“, sagte Weisbrodt. Auch die Einordnung als Mitgliedschaft ohne investierenden Charakter überzeuge seine Fraktion nicht. „Es bleibt eine Beteiligung und damit eine bewusste Positionierung der Gemeinde.“ Die Rolle der Kommune sei „Neutralität, nicht Mitwirkung“. Einen konkreten Nutzen für Haßloch sehe man nicht. „Wer sich heute bindet, verliert morgen Spielraum“, mahnte der AfD-Gemeinderat.

Die Grünen widersprachen. Fraktionsvorsitzende Pia Werner erklärte, die Kritik der AfD am Verfahren könne man „noch nachvollziehen“, in der Sache selbst jedoch nicht. „Wir wollen heute einen verfahrenstechnischen Fehler korrigieren“, sagte sie. Sie halte es „für eine sehr gute Sache, dass die Gemeinde beteiligt“ sei, auch wenn das zunächst nur symbolisch erscheine. Eine Bürgerenergiegenossenschaft sei „eine sehr wichtige Einrichtung, um niederschwellig die Möglichkeit zu geben, in Klimaschutzmaßnahmen zu investieren“. Dass sich die Gemeinde beteilige, sei deshalb sinnvoll – auch als Signal. Werner beantragte zudem, den Mindestanteil von 100 auf 500 Euro zu erhöhen. Dafür fand sich allerdings keine Mehrheit.

Der Beitritt der Gemeinde zur Bürgerenergiegenossenschaft

wurde hingegen vom Gemeinderat nachträglich beschlossen.

bINe fühlt sich in Arbeit bestätigt

Dass die Gemeinde nun auch offiziell Mitglied der bINe ist, wertet Uwe Holla, Leiter der Ortsgruppe Haßloch, als positives Signal. Der Beitritt zeige, „dass die Gemeinde Interesse daran hat, regenerative Energien voranzubringen“, sagte Holla auf Anfrage. Um ihre Arbeit vorzustellen und neue Mitstreiter zu gewinnen, ist die Genossenschaft in regelmäßigen Abständen mit Infoständen vor Ort präsent. Bei einer dieser Gelegenheiten sei man auch mit Bürgermeister Tobias Meyer ins Gespräch gekommen. Dabei sei es um die Möglichkeit gegangen, dass die Gemeinde selbst Mitglied werden könnte. „Und auf einmal haben wir von der Gemeinde 100 Euro überwiesen bekommen, und der Antrag wurde gestellt“, erinnert sich Holla.

Dass die Gemeinde die Genossenschaft mit einer Mitgliedschaft unterstützt, sehe man auch als „Bestätigung der Arbeit“, die die bINe leiste.