Was passiert, wenn Kinder ganz sich selbst überlassen werden? Dieser Frage geht Lucia Leidenfrost in ihrem Debütroman „Wir verlassenen Kinder“ nach, den sie am Donnerstag in der „Literaturvilla“-Reihe im Mußbacher Herrenhof vorstellte. Eines kristallisierte sich dabei für die Zuhörer sehr schnell heraus: Es ist nicht gerade der fröhliche Astrid-Lindgren-Blick, mit dem die Wahl-Mannheimerin aus Österreich diese Versuchsanordnung aufrollt.

Ganz im Gegenteil: Es sind richtige kleine Satansbraten, die einem hier entgegentreten – nicht individuell, bis auf zwei Ausnahmen, sondern im Kollektiv der „Masse