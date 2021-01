Ungewohnt ruhig wegen der Corona-Beschränkungen verlief der Jahreswechsel für die Freiwillige Feuerwehr Neustadt. Sie musste nach eigenen Angaben nur am Silvesternachmittag zu einem Einsatz in die Chemnitzer Straße ausrücken. Passanten hatten gemeldet, dass in Höhe des Telekom-Hochhauses Wasser zwischen Bürgersteig und Fahrbahn austreten würde. Gleichzeitig wurde der Notfalldienst der Stadtwerke verständigt. Vor Ort sicherte die Feuerwehr die Gefahrenstelle gegen den fließenden Verkehr ab und übergab dann an die Mitarbeiter des Energieversorgers.