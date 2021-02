Im Diakonissen-Mutterhaus Lachen hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, löste die Brandmeldeanlage gegen 10.15 Uhr aus. Die Feuerwehr entdeckte vor Ort einen kleinen Brand, ausgehend von der Heizungsanlage im Keller. In dem Gebäude befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Menschen. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff und löschte das Feuer, bevor es sich in den Fluren des Corona-Notkrankenhauses ausbreiten konnte, wie die Wehr berichtet. Das Notkrankenhaus der Stadt Neustadt und des Landkreises Bad Dürkheim ist im Diakonissen-Mutterhaus untergebracht und befindet sich seit Monaten im Stand-by-Betrieb. Als Brandursache gibt die Polizei einen technischen Defekt an.

Die Feuerwehren Lachen-Speyerdorf, Duttweiler und Geinsheim waren mit insgesamt 60 Einsatzkräften im Einsatz, zudem der Rettungsdienst, eine Polizeistreife und der zuständige Haustechniker.