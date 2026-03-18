Unter dem Motto „Kleidertausch statt Shoppingrausch“ wird es im Seminarraum des Vereins Wespe über dem Wirtshaus Konfetti eine Kleidertauschparty geben. Wie der Verein Wespe mitteilt, kann gebrauchte, aber noch gute Kleidung gegen die anderer Teilnehmer getauscht werden. Die Regeln: Besucher bringen ihre Frühjahrs- oder Sommerkleidung mit, die sie weitergeben möchten. Die Stücke sollten sauber und nicht kaputt sein. Dafür kann Kleidung mitgenommen werden, die andere gebracht haben. Es ist laut Verein auch in Ordnung, Kleidung mitzunehmen, wenn man selbst nichts mitgebracht hat. Getauscht werde ohne Konsumzwang und Bezahlung. Wer mag, kann auch eine Kleinigkeit – wie Kuchen oder Fingerfood – zum Frühstücken mitbringen. Kaffee und Tee wird auf Spendenbasis ausgeschenkt. Übrig gebliebene Ware wird laut Verein an bedürftige Menschen weitergegeben. Die Kleidertauschparty findet am Samstag, 28. März, von 11 bis 14 Uhr in der Friedrichstraße 36 statt.