Judith Becker veranstaltet am Samstag, 26. September, in Kooperation mit der Caritas Spiel- und Lernstube den ersten „Kleidertausch und Kaffeeplausch“ nach dem Corona-Lockdown. Erstmals treffen sich die Tauschpartner im Gemeindezentrum Branchweilerhof. „Bei gutem Wetter stehen die Tauschtische im Freien. Die üblichen Corona-Auflagen sind einzuhalten“, sagt Becker. Gleich geblieben sind die Bedingungen: „Mitgebracht werden kann aussortierte saubere und intakte Kleidung. Getauscht wird ohne Konsumzwang und ohne Bezahlung. Stattdessen mit persönlichen Begegnungen und netten Gesprächen. Die übrig gebliebene Ware wird wieder mitgenommen oder vom Veranstalter gespendet.“ Die Spiel- und Lernstube bietet einen Kuchen- und Kaffeeverkauf an. Unterstützt wird die Aktion von den Kirchengemeinden Martin-Luther und Heilige Theresia von Avila.