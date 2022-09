Pünktlich zum Herbstbeginn findet am Samstag, 24. September, von 11 bis 15 Uhr im Wirtshaus Konfetti (Friedrichstraße 36) eine Kleidertauschbörse statt. Laut den Organisatorinnen Carola Eckardt und Judith Becker geht es darum, auf den Einkauf neuer warmer Kleider zu verzichten und stattdessen die Möglichkeit zum Kleidertauschen zu nutzen: „Das schont den Geldbeutel und unsere Ressourcen.“ So funktioniert die Börse: Wer möchte, kann gebrauchte Kleidung mitbringen. Im Konfetti wird dann getauscht: Jeder dürfe so viel mit nach Hause nehmen, wie ihm passt und gefällt – ohne Bezahlung. „Auch wenn man selbst gar nichts mitgebracht hat“, so Eckardt und Becker. Wichtig sei nur, dass alle mitgebrachten Kleidungsstücke sauber und nicht kaputt sind. Außerdem versprechen Eckardt und Becker: „Übrig gebliebene Ware geben wir an bedürftige Menschen weiter.“