Die Polizei hat am Montagabend fünf Erntehelfer festgenommen, die auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Meckenheim einen Altkleidercontainer aufgebrochen haben. Gegen 23 Uhr war einer Funkstreifenbesatzung der Haßlocher Polizei aufgefallen, dass neben dem Container zahlreiche Kleidungsstücke auf dem Boden verteilt waren. Die Beamten stellten fest, dass der Container kurz zuvor aufgebrochen worden war. Bei der Fahndung kontrollierte die Polizei am südlichen Ortsrand von Meckenheim ein Fahrzeug, in dem fünf Erntehelfer saßen, die derzeit in der Vorderpfalz arbeiten. Bei der Durchsuchung des Autos kamen zwölf Müllsäcke mit Kleidung und Schuhen sowie Aufbruchswerkzeug zum Vorschein. Bis in die Morgenstunden überprüften die Beamten die Personalien der Erntehelfer, zum Teil bei deren derzeitigem Arbeitgeber. Danach kamen die Festgenommenen wieder auf freien Fuß. Sie müssen sich laut Polizei einem Strafverfahren wegen eines besonders schweren Diebstahls stellen. In die Ermittlungen waren auch die Polizeiinspektionen Neustadt und Speyer eingebunden.