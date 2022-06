Solche Bilder kennt jeder: Überquellende Altkleider-Container, drumherum noch jede Menge anderer Abfall. Davon hat das Neustadter Rote Kreuz jetzt die Nase voll.

Tassilo Willrich, Vorsitzender des Neustadter DRK. ist stinksauer: „Was sich zur Zeit rund um unsere Kleidercontainer abspielt, ist nicht zu glauben.“ 25 solcher Container betreut das Deutsche Rote Kreuz in der Kernstadt und den Ortsteilen. Immer wieder werden sie als Abfalleimer und Müllabladeplatz missbraucht. Die Palette reiche von Haus- über Sperr- bis hin zu Sondermüll, beschreibt Willrich die Situation. „Was unseren freiwilligen Helfern da zugemutet wird, ist eine richtiggehende Unverschämtheit“, macht er seinem Ärger Luft. „Von Damenbinden über Farbeimer mit Lackresten bis zu defekten Kinderwagen und Spielzeug ist alles zu finden“.

Einmal die Woche fahren die DRK-Ehrenamtlichen die Sammelbehälter an und leeren sie bei Bedarf. Dort, wo erfahrungsgemäß immer viele Altkleider eingeworfen werden, kommen sie zweimal in der Woche. Zudem reagiert das DRK auch auf Zuruf von Bürgern oder der Stadt, sollte ein Container voll sein. Außerdem holt das DRK auch ausgediente Kleidung, beispielsweise wenn wegen eines Sterbefalls viel abzugeben ist. Willrich: „Wir haben ja ein eigenes Interesse daran, dass die Container und ihr Umfeld sauber, ordentlich und einladend wirken.

Doppeltes Ärgernis

Folglich ist die illegale Wildablagerung für ihn ein doppeltes Ärgernis. Zum einen, weil seine Leute den Dreck von rücksichtslosen Bürgern einsammeln müssten. Zum anderen, weil das DRK dann für dessen Entsorgung im Wertstoffhof zahlen müsse. Einen Schwerpunktcontainer, der am Bayernplatz stand, hat das DRK deshalb schon entfernt, er war fast täglich zugemüllt worden. „Einen weiteren in der Nähe des Festplatzes in der Kurfürstenstraße werden wir wohl demnächst auch abbauen, weil dort die Situation genauso schwierig ist“, kündigt Willrich an.

Je mehr Container abgebaut werden, desto weniger gute, gebrauchte Kleidung erhält das DRK. Drastische Folge könnte sein, dass der Stadtverband seine Kleiderkammer schließen muss, wie der Vorsitzende darlegt. Aus der Kleiderkammer, die bei konkretem Bedarf auf Zuruf geöffnet ist, werden Bedürftige versorgt. „Bei unserer Kleidersammlung in den Containern geht es ja nicht primär ums Geschäft, sondern darum, noch verwendbare Kleidung für Bedürftige vorrätig zu haben“, so Willrich. Nur alles, was nicht mehr getragen werden könne, werde verkauft, um mit dem Erlös die ehrenamtliche Arbeit zu finanzieren. Daher sei es einfach nicht nachvollziehbar, „dass eine gute Sache durch uneinsichtige Dreckspatzen so torpediert wird, dass sie irgendwann aufgegeben werden muss“.