Wahllos herumliegende Klamottenberge neben einem Altkleidercontainer des Deutschen Roten Kreuzes in der Neustadter Spitalbachstraße. Für RHEINPFALZ-Leserin Ulrike Ipach nicht nur unschön, sondern unanständig. Dem stimmt Neustadter DRK-Chef Tassilo Willrich zu. Was er und sein Team teilweise in solchen Containern finden, ist ekelig.

Diesmal sei es extrem gewesen, sagt RHEINPFALZ-Leserin Ulrike Ipach. Auf dem Weg nach Hause im Auto entdeckte sie in der Spitalbachstraße einen rot-weißen Altkleidercontainer vom Deutschen