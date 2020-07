Das Klausenfest in Königsbach ist immer eine große Sache. Zwar fiel das Wallfahrtsfest im Jubiläumsjahr des Ortsteils wegen Corona kleiner aus als sonst, doch das hielt rund 150 Gläubige nicht davon ab, zur Klausenkapelle zu pilgern. Nur der Regenschauer kam für einige ungelegen.

Die bunten, an Steinen festgebundenen Luftballons auf der Wiese vor der Klausenkapelle sahen nicht nur hübsch aus, sie erfüllten auch als Abstandshalter einen Zweck. Wer sich zum Klausenfest am Sonntagmorgen seine eigene Sitzmöglichkeit mitgebracht hatte, konnte sich einfach daneben setzen und so die Distanz zum Sitznachbarn wahren.

Rund 150 Menschen aus Königsbach und darüber hinaus, die sich vorab angemeldet hatten, waren der Einladung der katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes und des Pfarrers Michael Janson gefolgt. Da eine Messe mit Eucharistiefeier Pandemie-bedingt nicht möglich war, wurde das Klausenfest als ökumenischer Wort-Gottesdienst gefeiert. So waren diesmal auch einige Protestanten unter den Besuchern.

Nicht alle regentauglich ausgestattet

Marianne Wagner, Oberkirchenrätin der evangelischen Landeskirche, hatte extra Urlaub unterbrochen, um beim Klausenfest zu predigen. Ihre Predigt orientierte sich am „Abschiedsgebet des Herrn“ aus dem Johannes-Evangelium.

Mitten in ihrem Vortrag öffneten sich die Himmelsschleusen. Doch nur die Hälfte war regentauglich ausgestattet, berichtet Königsbachs Ortsvorsteherin Alexandra Schaupp, andere seien unter Bäume im Wald gewichen, einige wenige früher gegangen. Die Luftballons gingen unter der Last des Regens zu Boden.

Wegen des Abstandsgebots und des fehlenden Platzes konnte der Musikverein dieses Jahr nicht spielen. Diesen Umstand, und dass wegen Corona Singen während Gottesdiensten aktuell nicht erlaubt ist, haben die Organisatoren jedoch findig gelöst: So spielte Felix Zeller mit vier Schlegeln auf seinem Marimbaphon in einem kleinen Pavillon neben der Kapelle, Rainer Kaltenborn auf dem E-Piano. Pfarrer Janson las die Liedtexte dazu vor.