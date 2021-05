Der westpfälzische Künstler Klaus Kadel-Magin zeigte zum ersten Mal bei der Maison et Jardin seine Bilder. Auf einer großen weißen Wand mitten im Mußbacher Kelterhaus stechen seine farbigen Siebdrucke den Betrachtern ins Auge.

Abstrakte, filigrane Linien in preußisch Blau auf weißem Grund bis hin zu neonfarbigen Formen und Strukturen mit buntem Hintergrund – die 20 Meter lange weiße Wand im Kelterhaus des Mußbacher Herrenhofs wird zum Blickfang mit den Werken des Künstlers Klaus Kadel-Magin. Zum ersten Mal ist er bei der Ausstellung Maison et Jardin dabei. Von der Messeleitung Margit Metzger angesprochen und aufgrund von Corona abgesagter Kunstmessen wollte Kadel-Magin „das neue Format mit neuem Klientel“ ausprobieren.

Mitgebracht hat er unter anderem fünf Bilder einer 20-teiligen Serie von Sérigrafien, sogenannte Siebdrucke, in preußisch Blau auf weißem Papier. „Ich zeichne schon lange abstrakte Formen mit Tusche in schwarzweiß. Der Siebdruck war für mich eine Möglichkeit meine Bilder in die Farbe reinzubringen“, erklärt Kadel-Magin. Bei der Technik des Siebdrucks zeichnet der Künstler seine Linien und Formen auf Papier, überträgt sie auf Polyesterstoff und erstellt damit Siebe, mit Hilfe deren er die Farben in Form auf das Papier überträgt.

Seine Bilder sieht er als rein abstrakte Kunst, „man soll sich nichts konkret darunter vorstellen.“ Vielmehr seien seine Werke die Verbildlichung von Formen, die nichts aussagen, sondern wiederum Struktur für weitere Formen bilden, so Kadel-Magin. Mehrere Abende sitzt der Künstler an einem Bild. Er beginnt mit einer vagen Idee von Linien und Formen, die sich beim Zeichnen weiterentwickeln bis sie schließlich als Sieb ausgefertigt und gedruckt werden. Kadel-Magin war schon bei vielen deutschen Kunstmessen zu sehen, so wie auch bei Ausstellungen in Frankreich, Luxemburg und Südkorea.