99 Schüler und acht Lehrer eines Maxdorfer Gymnasiums mussten aus Bergnot gerettet werden. In Berlin raste ein psychisch Kranker mit einem Auto in eine Schülergruppe. Sind diese Zwischenfälle auch Thema an Neustadter Schulen?

In der vergangenen Woche sorgten gleich zweimal Schlagzeilen rund um Klassenfahrten für Aufsehen. Doch die Ereignisse im österreichischen Kleinwalsertal sowie das tragische Unglück in Berlin, bei dem eine Lehrerin starb, haben an den Neustadter Schulen weder zu großen Diskussion geführt noch werden Klassenfahrten nun generell hinterfragt.

Am Leibniz-Gymnasium habe es im Lehrerzimmer „nur einen informellen Austausch“ gegeben, aber keine „populistische Vorverurteilung“ der Maxdorfer Lehrer, sagen Schulleiter Rudolf Eyckmann und Christof Miszori, der in der Schulleitung für Fahrten und Exkursionen zuständig ist. Von Eltern- oder Schülerseite habe es hingegen gar keine Fragen gegeben.

Kaum Anfragen

So ähnlich fällt auch die Bilanz von Kerstin Ellerwald, Rektorin der Georg-von-Neumayer-Realschule plus, aus. Die Ereignisse seien „nicht wirklich Thema“ gewesen. Auch von Schülern habe es kaum Fragen gegen, „das ein oder andere Gespräch fand aber statt“. Stefan Vogt, Schulleiter am Käthe-Kollwitz-Gymnasium, sagt auch: „Von Schüler- oder Elternseite gab es keine offiziellen Anfragen.“ Aber im Kollegenkreis habe man sich schon unterhalten, zumal er selbst und auch sein Stellvertreter Stefan Broscheit früher am Maxdorfer Gymnasium unterrichtet hätten.

Alle drei Lehrer unterstreichen hingegen, dass Klassenfahrten und Ausflüge eine sehr große Bedeutung im Schulleben sowie für den Klassenbund hätten. Ellerwald verweist dazu auf die Corona-Einschränkungen: Da sei durch Homeschooling und Kontaktverbote klar geworden, wie wichtig gemeinsame Erlebnisse seien. Eyckmann und Miszori ergänzen, dass sich Schüler und Lehrer bei solchen Ausflügen „mal ganz anders kennenlernen“. Und diese Erfahrung „fernab vom Unterricht“ sei fürs soziale Lernen eminent wichtig. Stefan Vogt betont sogar: „Die Bedeutung von Klassenfahrten kann man gar nicht hoch genug einschätzen.“ Er nennt dazu die Stichworte „gemeinschaftliches Erleben, Teamspirit und Zusammengehörigkeitsgefühl“. Denn auch diese Aspekte gehörten zur Schule als einem „Ort des Lernens“.

„Da geht wenig schief“

An den drei Schulen gibt es Richtlinien für den Umgang mit Klassenfahrten. Dabei gehe es generell um die Spielregeln unterwegs sowie um finanzielle Fragen. Die Vorkommnisse aus der vergangenen Wochen seien auf jeden Fall kein Grund, das Thema Klassenfahrten zu hinterfragen, meint Stefan Vogt. Mit Blick auf das Unglück an der Berliner Gedächtniskirche sagt er: „Dort sind täglich Hunderte Schulgruppen unterwegs und es passiert nichts.“ In der Regel seien Schulfahrten im Vergleich zu privaten Reisen „viel besser geplant“ und das Programm sei auf die Gruppe abgestimmt. „Da geht wenig schief“, so Vogt. Kerstin Ellerwald stimmt komplett zu: „Überlegen Sie doch, wie viele Klassenfahrten stattfinden und auch gut und gesund für alle Beteiligten enden. Da liegt der Faktor derer, bei denen etwas passiert im Promillebereich.“ Und aus dem Leibniz-Gymnasium heißt es als Antwort auf die Frage, ob es möglicherweise Konsequenzen gibt, trocken: „Nein!“

Daher gehen die Planungen für die aktuellen Klassenfahrten unverändert weiter. In der Realschule gibt es dazu immer Elternabend. Ziele in diesem Jahr sind Amrum, Berlin, Slowenien und London.

Die Ziele für 2022

Auch das Leibniz-Gymnasium setzt auf den engen Austausch von Klassen- oder Stammkursleitung mit den Eltern, wenn Fahrten besprochen werden. In diesem Jahr werden die neuen Fünftklässler zum Kennenlernen nach Wolfstein fahren. Ansonsten stehen Segeln in den Niederlanden sowie Ausflüge nach Füssen, St. Peter-Ording, an den Bodensee sowie nach Prag, Südtirol und Barcelona an.

Für die Oberstufe hat das „Käthe“ ein Konzept für Fahrten erarbeitet, ansonsten werden immer die Eltern einbezogen und Lehrer sowie Stufenleitungen stimmen sich ab. Die Ziele für 2022: Die zwölften Klassen fahren in die Toskana, nach Istrien und Paris. Bei den fünften und achten Klassen stehen eher nahe Ziele an – „in der Regel Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz oder benachbarten Bundesländern“.