„Beeindruckend gut gelungen“ ist die Ausgabe der Schülerzeitung „Klartext“ des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums laut der Jury des zehnten RHEINPFALZ-Wettbewerbs – sie erhielt den ersten Platz in der Kategorie Online.

Besonders begeistert waren die Juroren des Schülerzeitungswettbewerbs davon, wie die Redaktion mit Corona und den Auswirkungen auf die Schule umgegangen ist: Die Schüler hätten das Thema nicht nur aufgegriffen und kritisch betrachtet, sondern auch kommentiert und per Umfrage weitere Schülermeinungen aufgegriffen. „Ihr habt es auch geschafft, abseits von Corona über wichtige Themen aus dem Schulleben zu berichten“, schreibt die Jury außerdem. Und: Auch außerschulische Themen fänden Platz in „Klartext“ – etwa Klimawandel und Geld.

Lob gab es außerdem für den Mix aus Themen und Stilformen, sowie für die Überschriften und das Layout. Die zielgruppengerechten Texte wurden zudem mit besonders guten Noten bewertet. All das nahm die Jury zum Anlass, „Klartext“ für den ersten Platz in der Kategorie Online auszuwählen. Wegen der Pandemie kann der Erfolg leider nicht bei einer Abschlussfeier gewürdigt werden. Auf das Preisgeld von 500 Euro müssen die Nachwuchsjournalisten allerdings nicht verzichten: Sie werden in den nächsten Tagen per Post informiert.