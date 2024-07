American-Football-Oberligist Haßloch 8-Balls besiegte die Wetzlar Wölfe mit 28:14. Nach dem ersten Viertel führten die Haßlocher nach zwei Touchdowns der Brüder Antonio und Miguel Guerrero sowie der von Malte Gerlach erzielten Points after Touchdown mit 14:7. Danach waren die Gastgeber weiterhin überlegen, versäumten es aber, im zweiten Viertel weitere Punktgewinne zu erzielen. Durch zwei Touchdowns von Fabian zur Linden und Antonio Guerrero und erneut Gerlachs Souveränität in den anschließenden Schüssen, um Extrapunkte zu erzielen, ließen die Gastgeber bis zum Ende des dritten Viertels auf 28:14 davonziehen. Im letzten Quarter gewannen die Haßlocher mit vielen Laufspielzügen Zeit und ließen so die gegnerische Offensive nur einmal aufs Feld kommen.