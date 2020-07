Der Pfälzer Klappverein hatte das Rennen um den 29. Kalmit-Klapprad-Cup für den 5. September eingeplant. Jetzt hat er es auf den 4. September 2021 verschoben. Seit 1992 richtet der Klappverein das Rennen aus. Die Klappradfahrerinnen und -fahrer fahren jeweils am ersten Samstag im September ohne Schaltung auf ihren 20-Zoll-Rädern zur Kalmit hinauf. Dass es 2020 kein Rennen geben wird, habe allerdings nichts mit der Corona-Pandemie zu tun. Man habe einen zunehmenden Sittenverfall beim Klapprad-Cup feststellen müssen, sagt Holger Gockel, stellvertrender Vorsitzender des Vereins. So habe der Verein zum Beispiel immer mehr Anfragen erhalten, ob es möglich sei, mit Gangschaltung am Rennen teilzunehmen.