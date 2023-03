Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Obwohl in Frankeneck in diesem und im kommenden Jahr fast keine Investitionen vorgesehen sind und sogar Steuern erhöht werden, werden in den Haushaltsplänen Defizite erwartet. Der Gemeinde bleibt kaum Handlungsspielraum.

„Es tut mir weh, dass wir die Steuerhebesätze so drastisch erhöhen müssen“, sagte Bürgermeister Marco Fränzel (SPD) am Mittwoch im Gemeinderat. Doch aufgrund der Forderungen