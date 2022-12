Der Klärschlammplatz in Kirrweiler ist überdacht worden. Damit wird verhindert, dass getrockneter Klärschlamm wieder nass und schwer wird. Ziel ist es, die Kosten zu senken.

Die Überdachung wurde bereits im Wirtschaftsplan 2021/22 veranschlagt, wegen des langen Genehmigungsverfahrens ist jedoch erst im März dieses Jahres mit den Arbeiten begonnen worden.

Auf dem Dach wird nun noch eine Photovoltaikanlage mit 100 kwp installiert. Deren Strom soll komplett in der Kläranlage verbraucht werden. Durch die gesparten teuren Stromeinkäufe und die Einsparungen bei der Entsorgung von Klärschlamm werde sich die Investition in Höhe von rund 300.000 Euro schnell amortisiert haben, teilt die Verwaltung mit. Der Klärschlamm wird verbrannt.

Eine komplette Umstellung der Anlage, wie sie in der Verbandsgemeinde Deidesheim derzeit diskutiert wird, stehe in der Verbandsgemeinde Maikammer derzeit nicht auf der Agenda, sagte Werk- und Büroleiter Andreas Reuter auf Anfrage. In Deidesheim hat ein Ingenieurbüro eine Umstellung auf anaerobe Schlammfaulung vorgeschlagen, mit dem Ziel, den Stromverbrauch drastisch zu senken. Denn bei diesem Verfahren entsteht Biogas, mit dem ein Blockheizkraftwerk betrieben werden kann. Die Umstellung ist allerdings sehr teuer. Die Kläranlage der VG Deidesheim in Niederkirchen steht, was den Energieverbrauch angeht, laut Ingenieurbüro extrem schlecht da, 90 Prozent aller Anlagen in Deutschland seien besser.