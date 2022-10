Im zentralen Klärwerk des Eigenbetriebs Stadtentsorgung Neustadt (ESN) bei Lachen-Speyerdorf sollen weitere Dächer mit Photovoltaik-Anlagen bestückt werden. Den Auftrag haben die Stadtwerke zum Angebotspreis von gut 186.000 Euro erhalten. Pro Jahr werden auf der Kläranlage rund zwei Millionen Kilowattstunden Strom verbraucht. Über die Hälfte davon wird laut ESN-Werkleiter Klaus Klein bereits selbst erzeugt. Vor allem, indem das Faulgas in einem Blockheizkraftwerk verstromt wird, ergänzt durch eine schon im Jahr 2008 errichtete Photovoltaik-Anlage.

Weitere Anlagen sind nun auf den Dächern der alten Verdichterstation, dem Feinrechengebäude sowie einem anderen Betriebsgebäude (im Bild vorne) vorgesehen. Zusammen sollen sie knapp 100.000 Kilowattstunden zusätzlich liefern. Größer ausgebaut werde derzeit nicht, so Klein. Der Grund: Das Erneuerbare-Energien-Gesetz verbinde damit zusätzliche Anforderungen, zudem müsste sich der ESN bei Anlagen über 100.000 Kilowattstunden selbst um die Stromvermarktung kümmern. Beides sei derzeit nicht zu leisten. Angesichts der steigenden Energiepreise rechnet der Eigenbetrieb damit, dass sich die aktuelle Investition in weniger als zehn Jahren amortisiert hat.

Polderfläche „überdachen“?

Perspektivisch hat der ESN aber weitere Photovoltaik-Ideen für die Kläranlage. Diese betreffen zusätzliche Gebäude, auch an den Standorten in Geinsheim und Königsbach. Überlegt wird außerdem, die Polderflächen jenseits des an der Kläranlage fließenden Speyerbachs in Ständerbauweise mit Photovoltaik zu „überdachen“. Eine Machbarkeitsstudie könnte laut Klein zeigen, was da möglich wäre.