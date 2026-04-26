Das Sandsteingewölbe des Kulturkellers hinter der Schlosskirche in Bad Dürkheim ist wie gemacht für eine Veranstaltung, die in alte Märchen- und Klangwelten entführt.

„Die Kilians“, das Ehepaar Silke und Dirk Kilian, haben sich auf historische Musik unterschiedlicher Epochen wie das Mittelalter und die Renaissance sowie traditionelle Musik aus Europa und dem mittleren Orient spezialisiert. Sie besitzen dazu an die 80 Musikinstrumente, die Instrumentenbauer zum Teil speziell für sie angefertigt haben.

Zum „keltischen Abend“ am Freitag hat das Paar fünf unterschiedliche Dudelsäcke, zwei spanische, sogenannte Gaitas, eine bulgarische „Gaida“ sowie eine „Schäferpfeife“ mitgebracht. Außerdem eine „Keltenharfe“, die sich durch die Form von anderen unterscheidet. Ihre neo-keltische Variante ist besonders groß, sodass sie Open Air ohne Verstärker auftreten können. Dreierlei Trommeln, eine große türkische, die man beidseitig anschlägt und sich umhängt, eine Rahmentrommel und eine kleine einfellige becherförmige orientalische Darbuka, die man beim Spielen unter den Arm klemmt, sorgen für Rhythmus. Eine irische Bouzouki, eine Art Laute, begleitet den zum Teil „keltischsprachigen“ Gesang. Spektakulär sieht die Nyckelharpa aus, eine Geige mit Tasten. Sie wird mit einem kurzen Bogen gespielt. Durch das Betätigen der Tasten verändert sich die Tonhöhe der Saiten. Unter den Melodiesaiten liegen Resonanzsaiten, die nicht angestrichen werden, sondern mitschwingen. Das erzeugt einen besonders vollen, warmen Klang mit Hall-Effekt.

Musik, Geschichten und Märchen

Das Duo startet mit einer „Muniera“, einem Tanz im Sechsachteltakt aus Galizien, gespielt mit der großen türkischen Trommel und dem besonders lauten galizischen Dudelsack. „Im Mittelalter war Galizien das Dudelsackzentrum Europas“, erklärt Silke Kilian. Die spanischen Galicier haben keltische Vorfahren, was man an Spuren in Musik und Kultur erkennen könne. Deshalb gehöre für sie diese Musik zu einem keltischen Abend. Die Reise geht weiter in die Bretagne, nach Irland, Schottland und Wales. Zwischen den Musikstücken lesen die beiden Geschichten und Märchen vor.

Die Geschichte „Freundesdienst“ handelt beispielsweise von einer Art „Wiedergänger“. Am Tag der Beerdigung sitzt der Verstorbene zur Buße auf einem dünnen Ast eines Baumes am Feldrand. Erst wenn dieser dick genug sei, dass man aus ihm ein Werkzeug herstellen könne, sei er „befreit“. Kurzerhand holt der Freund und Nachbar des Verstorbenen einen Teigschaber – für dieses Utensil reicht ein dünner Ast zur Herstellung – und erlöst damit den Toten.

Zum Mitwippen und Träumen

Eine andere Geschichte handelt von einem Jungen, der nicht schlafen gehen möchte. Nach einer Nacht allein am Kamin, in der er unterschiedlichen Wesen begegnet, flüchtet er freiwillig ins Bett. Lustig, aber mit ernstem Hintergrund ist eine Geschichte, die während der „Kartoffelfäule“ in Irland entstand, als die Menschen hungerten. Menschen und Landschaften bestehen in der Geschichte komplett aus Nahrungsmitteln. Ein König leidet an einer Erkrankung, die ihn unersättlich macht. Doch dann findet ein Student die Ursache: Ein wildes Tier lebt in ihm als „Mitesser“. Der Student lockt das Wesen heraus. Damit ist der König geheilt.

Zu diesen Welten passen die rhythmischen Tänze begleitet von Trommeln und dem durchdringenden Klang des Dudelsacks, die im Wechsel mit gesungenen Balladen zur weich fließenden Harfe oder Laute erklingen. Einige der Beiträge kennt man wie „Auld Lang Syne“ („Nehmt Abschied, Brüder“) und „Loch Lomond“ aus Schottland oder „Molly Malone“ aus Irland. Andere kennt man nicht – doch auch sie lassen freudig den Fuß mitwippen und die Seele baumeln.