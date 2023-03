Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bunte Regenbogen, echte Lavendelsträußchen oder sich an den Händen haltende Avocadohälften schmückten die braunen Tüten, die Schüler der Fairtrade-AG am Käthe-Kollwitz-Gymnasium am Samstag neben dem Eine-Welt-Laden in der Stangenbrunnengasse verkauften.

Fair produzierte Süßigkeiten enthielten die zum Selbstkostenpreis von fünf Euro angebotenen Tüten, die von einer 8. Klasse des „Käthe“ im Kunstunterricht