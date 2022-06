Was kann Neustadt tun, um sich bei Kindertagesstätten (Kitas) besser aufzustellen? Die CDU sieht Handlungsbedarf und bat daher um Informationen aus Landau. Nun ist die Neustadter Verwaltungsspitze am Zug.

Nach Ansicht der CDU wirkt sich die aktuelle Kita-Struktur „hemmend auf ein effektives und effizientes Arbeiten“ aus. Daher sei das Landauer Modell interessant, wo der gesamte Kitabereich in ein städtisches Tochterunternehmen ausgegliedert worden ist.

Claus Eisenstein, Leiter des Jugendamts Landau, war am Dienstagabend im Stadtrat und berichtete dort über die Erfahrungen in der Nachbarstadt. Eisenstein betonte dabei, dass er nicht als Werbeträger für die in Landau gewählte Form einer gemeinnützigen GmbH auftrete, sondern es verschiedene Optionen für Neuregelungen gebe.

Wenn der Wasserhahn tropft

14 der 34 Kitas in Neustadt sind in städtischer Trägerschaft. Das heißt, dass die Stadt für 1200 der 2000 Kitaplätze verantwortlich ist. Dabei geht es um ein jährliches Budget von 20 Millionen Euro. Eisenstein plädierte für eine Alternative zur klassischen Verwaltungsstruktur. Damit werde die Erfüllung der Aufgabe zwar nicht unbedingt günstiger, aber man könne schneller und direkter arbeiten, weil bei einer Ausgliederung eine Betriebsleitung verantwortlich sei und nicht verschiedene Verwaltungsstellen. Eisenstein nannte dazu ein Beispiel: Werde aktuell ein tropfender Wasserhahn in einer Kita gemeldet, müssten dafür Jugendamt sowie mindestens Gebäudemanagement eingeschaltet werden. Bis zur Reparatur vergehe somit viel Zeit. In Landau werde der Schaden der Betriebsleitung gemeldet, die direkt Handwerker beauftragen könne, so Eisenstein.

„Ich weiß nicht, ob wir das Modell direkt übernehmen können. Aber wir sollten es uns anschauen und zumindest nach ein paar Verbesserungen schauen“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Clemens Stahler. Auf Nachfrage von Andreas Böhringer (SPD) sagte die zuständige Dezernentin Waltraud Blarr (Grüne), dass sich die Stadtspitze Gedanken gemacht habe: „Die Ansprüche an Kitas werden höher, die Personalsuche wird schwieriger. Wir wollen uns in einer Arbeitsgruppe anschauen, welche neue Form sich für Neustadt anbietet und darüber in sechs Monaten berichten.“