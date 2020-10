Der katholische Kirchenbezirk Neustadt erhält mehr Geld von der Stadt für Investitionen in Kindertagesstätten. Dem hat der Stadtrat zugestimmt. Konkret geht es um 151.000 Euro. Hintergrund ist, dass Stadt und Kirche 2013 eine Kita-Generalvereinbarung geschlossen haben, die bis 2023 läuft und eine städtische Beteiligung von 2,5 Millionen Euro vorsieht. Gleichzeitig investiert die Kirche in diesem Jahrzehnt 500.000 Euro. Weil das Bauen teurer wurde und gleichzeitig Einnahmen zurückgingen, besteht aber eine Finanzierungslücke von 182.000 Euro bei den projektierten Arbeiten. Dazu dienen die 151.000 Euro, den Rest trägt die Kirche. Gesichert sind damit Arbeiten an den Kitas St. Nikolaus (Dach), St. Josef Geinsheim (Küche, Sanitär), St. Johannes Mußbach (Ausbau U2) und St. Bernhard (Außenbereich).