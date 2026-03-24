Ungewöhnlich emotional war die Einwohnerfragestunde in der jüngsten Stadtratssitzung: Ein Ehepaar schilderte seine Probleme, zwei Kita-Plätze für seinen Nachwuchs zu finden.

Einwohnerfragestunden sind dazu da, dass Bürgerinnen und Bürger unabhängig von der Tagesordnung des Stadtrats ein für sie wichtiges Thema ansprechen und um Antworten bitten können. Diese Gelegenheit hat in der jüngsten Stadtratssitzung ein Ehepaar genutzt, das in Haardt wohnt. Das Paar hat zwei Kinder, das ältere besucht schon die Kita Haardt. Dort soll nach Wunsch des Ehepaars auch das jüngere Kind hingehen. Doch das ist ziemlich schwierig. Daher ist das Ehepaar frustriert. Da beide berufstätig seien, sei es für sie „unzumutbar“, mit den Kleinen morgens zwei verschiedene Kitas anzusteuern.

Das Ehepaar unterstrich im Rat, dass es sich auch darüber ärgere, dass in der städtischen Kita Haardt Plätze von Kindern aus anderen Neustadter Ortsteilen belegt seien. Außerdem könne man die Vergabekriterien bei den Plätzen – alleinerziehend, berufstätig, Alter, Anzahl der Kinder – nicht nachvollziehen. Hoffnungen habe man in ein neues Vergabeverfahren gesetzt, das aber wohl noch nicht fertig sei. Denn jetzt würden ja die Kita-Plätze ab Sommer 2026 verteilt. Und sie hätten dabei wohl das Nachsehen.

Vergabesystem wird entwickelt

Bürgermeister Stefan Ulrich (CDU) übernahm als zuständiger Dezernent die Beantwortung der mit der geschilderten Situation verbundenen Fragen. Ulrich räumte ein, dass das, was er erläutern werde, das Ehepaar „nicht vollständig zufrieden“ stellen werde. Für ihn sei das Anliegen der Haardter „nachvollziehbar“, denn das Ziel sei eine wohnortnahe Betreuung von Kindern im Kita-Alter. Ulrich erläuterte, dass es in Neustadt 34 Kitas geben, 14 davon seien kommunal (also in städtischer Trägerschaft), 20 seien in freier Trägerschaft (etwa von Kirchen). Angesichts dieser Aufteilung der Betreuungsaufgaben sei es erforderlich, einen Katalog an Vergabekriterien zu erarbeiten und diesen zu vereinheitlichen. Aktuell könne hier jeder Träger nach eigenen Vorgaben vorgehen. Die Stadt könne nicht einfach so „Leitlinien“ für alle auferlegen.

Man habe daher eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die am Thema dran sei. Klares Ziel sei, dass die Wünsche und ein Wahlrecht der Eltern berücksichtigt werden. Aktuell laufe mit Blick auf die Vergabekriterien bis Sommer eine Testphase, so Ulrich. Erst danach herrsche Klarheit mit Blick auf einen einheitlichen Kriterienkatalog zur Vergabe von Kita-Plätzen. Um diesen dann auch anwenden zu können, müsse zudem die entsprechende Satzung der Stadt geändert werden. Dafür wiederum sei ein Beschluss im Stadtrat erforderlich, so Ulrich. „Der Prozess kostet also mehr Zeit als gedacht.“ Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass sich die politischen Gremien im zweiten Halbjahr mit dem Thema befassen können.

Die Stadt werde für die Umsetzung auch die technische Basis ändern müssen. Man brauche ein zentrales Anmeldesystem. Aktuell könne man noch bei verschiedenen Kitas vorstellig werden. Am Ende werde es auf einen Kompromiss hinauslaufen, da die freien Träger zum Teil andere Vorstellungen hätten als die Stadt. Ihm sei aber bewusst, wie schwierig das Thema für Eltern sei, deren Wünsche nicht berücksichtigt werden könnten, „vor allem wenn das zweite Kind nicht in dieselbe Kita kommt wie das erste“.