Die kommunale Kindertagesstätte Haus Kunterbunt in Haßloch muss wegen eines Corona-Falls bis einschließlich 22. Januar geschlossen werden. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung handelt es sich bei der betroffenen Person um ein Kind. Die Einrichtung soll ab 25. Januar wieder öffnen.

Ab dem heutigen Freitag können Bewohner der Verbandsgemeinde Maikammer Impftermine im Landesimpfzentrum in Neustadt vereinbaren. Das teilen die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und die Stadt Neustadt mit. Im Kreis Südliche Weinstraße kamen nach Angaben der Kreisverwaltung seit Mittwoch 56 neue Corona-Fälle zu. Eine ältere Frau aus Landau starb mit Covid-19.

Im Landkreis Bad Dürkheim wurden 43 neue Corona-Infektionen gezählt, in Neustadt gab es 19 positive Tests. Das hat das zuständige Gesundheitsamt am Donnerstag mitgeteilt. Somit machen im Landkreis aktuell 390 Menschen eine Covid-19-Erkrankung durch, in Neustadt gibt es 129 Infizierte. Es gibt zudem zwei Todesfälle, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen. Verstorben sind zwei Frauen, beide über 70 Jahre alt. Bisher sind 70 infizierte Menschen aus dem Kreis und 13 aus der Stadt gestorben.