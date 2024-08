Die Schaffung von Kita-Plätzen ist seit Langem ein Dauerthema in vielen Kommunen. Die Stadt Neustadt hat nun Zahlen vorgelegt, wonach sie die Kapazitäten in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut hat.

Die Suche nach einem Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte kann für Eltern schon mal eine aufreibende Sache sein. Aber auch Wirtschaftsvertreter pochen immer wieder auf ausreichende Kapazitäten. Denn um Fachkräfte zu gewinnen, ist es mit entscheidend, dass diese einen Betreuungsplatz für ihre Kinder haben. Dass das auch für Neustadter Unternehmen ein Thema ist, wurde etwa bei der Gründung der IHK-Tischrunde im Mai deutlich.

Die Stadtverwaltung hat nun im Rahmen ihres Bildungsmonitorings Zahlen zur Kindertagesstättenlandschaft in Neustadt vorgelegt. Das Bildungsmonitoring hat laut Stadt zum Ziel, dass „Erkenntnisse und Entscheidungen über Notwendigkeiten und Bedarfe datenbasiert getroffen werden“ – weg vom „Bauchgefühl“, hin zum Handeln aufgrund von tatsächlich feststellbaren und messbaren Fakten.

31 Kitas und drei Horte

Neustadt verfügt demnach über 31 Kitas und drei Horte (inklusive der Spiel- und Lernstube). 16 dieser Institutionen sind in städtischer und 15 in kirchlicher Trägerschaft (zehn katholisch und fünf evangelisch). Hinzu kommen jeweils eine Kita in Trägerschaft des Trägervereins Waldorfkindergarten, der Lebenshilfe sowie des Caritasverbands.

Insgesamt werde es nach Abschluss der Baumaßnahmen im Jahr 2024/2025 2470 genehmigte Plätze in Tageseinrichtungen geben. Seit dem Jahr 2014/2015, als 2023 Plätze zur Verfügung standen, gebe es einen stetigen Zuwachs. 457 Kita-Plätze seine seither dazugekommen, eine Steigerung von fast einem Viertel. 37 Plätze sind für Kinder mit Behinderung einkalkuliert, 24 davon sind in heilpädagogischen Gruppen, 13 in integrativen Gruppen.

Nicht in den Zahlen enthalten sind die Plätze zweier privater Einrichtungen, nämlich des Kindergartens der Internationalen Schule sowie der privaten Kindergrippe Käferkiste. Hier gibt es jeweils noch 15 und 35 genehmigte Plätze.

120 Plätze in Horten

Auch die Anzahl der Plätze für Kinder unter zwei Jahren wurde gesteigert. Diese hätten sich seit 2021/2022 von 45 auf 63 Plätze erhöht. Davon sind 38 Neun-Stunden-Plätze und 25 Zehn-Stunden-Plätze.

Einen Blick wirft das Neustadter Bildungsmonitoring auch auf die Betreuung von Grundschülern. Hortplätze gibt es demnach 120, die sich in Neustadt Ost auf den städtischen Kinderhort Wallgasse, die städtische Kita Landwehrstraße, die Spiel-und Lernstube der Caritas sowie den städtischen Kinderhort Kastanienstrolche in Mußbach verteilen. Neben den Horten existieren weitere Betreuungsangebote für Grundschulkinder: Betreuende Grundschulen gibt es 13 mit insgesamt 768 Plätzen. Weiterhin gibt es drei Ganztagsschulen, bei denen die Teilnahme freiwillig ist und der Unterricht ausschließlich am Vormittag stattfinden. Hier werden noch mal 435 Kinder betreut.