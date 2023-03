Die von der Verwaltung geplante Erweiterung der städtischen Kindertagesstätte Am Stentenwehr in Mußbach hat die nächste Hürde genommen. Der Bauausschuss hat am Donnerstagabend dem am Dienstag tagenden Stadtrat einstimmig empfohlen, die entsprechende Änderung des Bebauungsplans als Satzung zu beschließen. Danach kann in die konkrete Umsetzung des Projekts gestartet werden.

Die Mußbacher Kita soll um drei Gruppen (66 Plätze) erweitert werden. Dafür soll eine Grünfläche als Baugrund dienen. Weil die Kita künftig auch einen Zugang über die Johann-Gottlieb-Fichte-Straße haben wird, befürchten Anwohner ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Die Verwaltung teilt die Bedenken jedoch nicht. Sie erwartet, dass der überwiegende Teil des Bring- und Abholverkehrs unverändert über die Straße Am Stentenwehr und den Haupteingang erfolgen wird. Man rechne zwar insbesondere morgens mit einer Zunahme des Verkehr, die jedoch unter dem kritischen Bereich liege, so die Stadt.

Laut Planung fehlen in Mußbach aktuell 20 Kita-Plätze. Die größere Erweiterung der Kita Am Stentenwehr sei aber dennoch sinnvoll, um in der städtischen Gesamtrechnung den Fehlbedarf bei der Kinderbetreuung auszugleichen.