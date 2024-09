Die Arbeiten an der Erweiterung der Städtischen Kindertagesstätte in Mußbach kommen nach Angaben der Stadt gut voran und sind im Zeitplan. Nach der Erweiterung stehen bis zu 66 neue Plätze für Kinder über zwei Jahren zur Verfügung, und das Gebäude wird dann acht statt bisher fünf Gruppen mit insgesamt knapp 170 Plätzen beherbergen. Im Bestandsgebäude wird die Küche zu einer Toilette umgebaut und durch eine neue, größere Küche ersetzt, die als „Frischeküche“ für bis zu 160 Essen ausgelegt ist. Das Büro der Kitaleitung sowie Personalräume werden in den Bereich des jetzigen Mehrzweckraumes verlegt, für den im Neubau ein wesentlich größerer, mittig teilbarer Raum errichtet wird.

Spatenstich zu dem Projekt war am 13. März dieses Jahres. Anfang April starteten die Erd- und Rohbauarbeiten, die nach Angaben der Verwaltung inzwischen fast abgeschlossen sind. Auch der Rohbau steht bereits, gleiches gilt für das kleine Nebengebäude, das als Außenlager dient und zudem vom Hausmeister genutzt wird. Aktuell finden Dachabdichtungsarbeiten statt. Die Aufträge für Heizung, Lüftung und Sanitär sind vergeben, Ende September soll die Vergabe für die Elektroarbeiten folgen. Die Photovoltaik-Anlage liefern die Stadtwerke.

Mit den technischen Installationen soll dann noch im Herbst begonnen werden, parallel dazu starten die Fensterbauarbeiten. Der Innenausbau, die technische Einrichtung und die Küchenausstattung sind für 2025 geplant, nach dem Winter entstehen dann auch die Außenanlagen.

Spätestens im Frühsommer 2026 sollen Erweiterung und Umbau abgeschlossen sein. Investiert werden der Stadt zufolge rund 4,5 Millionen Euro, wobei das Land pauschal 450.000 Euro beisteuert.