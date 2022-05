Auf ihr 50-jähriges Bestehen kann die städtische Kindertagesstätte Duttweiler in diesem Jahr zurückblicken. Dieses Jubiläum wurde mit einer bunten Veranstaltung und vielen Beteiligten auch bereits gebührend gefeiert. Doch nicht nur ihr Jubelalter ist etwas Besonderes. Die Kita hat auch ein ganz besonderes Profil: Seit gut zwei Jahren ist die Kita Duttweiler eine von insgesamt mehr als 140 Bewegungskindertagesstätten in Rheinland-Pfalz.

Was ist daran nun so besonders? Was macht eine Bewegungskita aus? „In regulären Kitas gibt es im Wochenablauf normalerweise eine fest eingeplante Turnstunde, bei uns dreht sich tagtäglich alles um Bewegung“, führt Leiterin Nadine Mayrhuber aus. Zusätzlich zu den obligatorischen beiden festen Turnstunden je Woche, bauen die Erzieherinnen während jeglicher Beschäftigungsart immer wieder kleine Bewegungsübungen für die Kinder ein. „Das macht den Kindern Spaß, und nebenbei fördert es die Konzentration auf ihre jeweilige Aufgabe, zum Beispiel im Vorschulprogramm“, erzählt die Leiterin. Ob es da bei Kindergeburtstagen um die fünfstufige Bewegungsgeburtstagsrakete geht, über die die Geburtstagskinder selbst bestimmen können oder um die Sprachförderung, die hier auch mit vollem Körpereinsatz unterstützt wird.

Positive Effekte auf Kinder

Mayrhuber und ihr Team stellen fest, dass die Kinder dadurch selbstständiger und ausgeglichener werden. „Sie trauen sich was zu, sind mutiger, nehmen sich als Persönlichkeit besser wahr. Auch ihr Ausdruck über die Körpersprache wird gefördert“, schildert die Leiterin.

Unterstützt bei der Wandlung zu einer Bewegungskita werden Kitas durch den Verein „Bewegungskindertagesstätte Rheinland-Pfalz“, der nach Erfüllung bestimmter Kriterien das Qualitätssiegel Bewegungskita vergibt. Die Kriterien beinhalten vor allem eine bewegungsfreundliche Raum- und Materialausstattung sowie eine zusätzliche Qualifizierung der Mitarbeiter im Bereich Entwicklungsförderung durch Bewegung. „Bei uns sind die Voraussetzungen einfach ideal. Wir haben große, hohe Räume, weil das früher Schulsäle waren, den ehemaligen Schulhof und das große Gartengelände, das wir mit einbeziehen können“, zählt Mayrhuber auf.

Nachdem Oberbürgermeister Marc Weigel zur Jubiläumsfeier zwei Fußballtore und drei Bälle als Geschenk mitgebracht hatte, hat sich auch die Ausstattung verbessert. „Das Einzige, was uns im Moment noch fehlt und uns glücklich machen würde, ist eine Schaukel für den Innenbereich“, sagt Mayrhuber fast ein wenig sehnsuchtsvoll.