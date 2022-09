Die Kindertagesstätte Le Quartier Hornbach ist als Bewegungskita Rheinland-Pfalz zertifiziert. Das Konzept fördert Gesundheit und spielerisches Lernen.

Im Le Quartier Hornbach ist wohl die längste Kindertagesstätte Neustadts untergebracht. Dort, wo in der ehemaligen Kaserne einst Ställe zu finden waren, reihen sich schöne, helle Gruppen- und Funktionsräume wie Perlen an einer Schnur aneinander. Verbunden werden sie durch einen endlos erscheinenden Flur.

Bewegen müssen sich die 95 Kinder und 20 Erzieherinnen also schon allein aufgrund der örtlichen Gegebenheiten. Doch bei der Zertifizierung als Bewegungskita durch den Verein Bewegungskindertagesstätte Rheinland-Pfalz geht es nicht nur um mehr Sport oder mehr Schritte. Das Konzept verbindet Gesundheit, Bewegung, Spiel und Lernen.

Dynamisches Konzept

Vor drei Jahren begannen Leiterin Angelika Willem und ihr Team, die pädagogische Ausrichtung der Kita zu verändern. Das Kollegium habe sich einstimmig für das kind- und zeitgemäße Konzept entschieden, so Willem. Nach einer Bestandsaufnahme, was an Inhalten und Ausstattung vorhanden war und was noch benötigt oder verändert werden muss, habe sich das Team auf den Weg gemacht. Jetzt steht das Konzept, die Räume passen auch, „aber es ist trotzdem ein fortwährender Prozess aus Fortbildung und Anpassung“, sagt Willem.

An diesem Morgen ist es erstaunlich ruhig. Hin und wieder sausen Kinder durch den langen, breiten Flur. An einer Seite sind Parcours aufgebaut, durch die die Kinder klettern, steigen und Balance halten können. Im Krippenraum läuft Musik. Zwei der Kleinen tanzen miteinander. Sie arrangieren sich in Geschwindigkeit, Drehung und Rhythmus. Wer führt an, und wie rum soll es gehen? Wortlos einigen sie sich und scheinen zufrieden zu sein.

Für alle etwas dabei

Für Willem ein gutes Beispiel dafür, was eine Bewegungskita leisten soll: motorische, geistige, soziale und emotionale Entwicklungen. „Wir machen viele Bewegungsangebote, die das Kind annehmen und für sich ausprobieren kann.“ Wenn die Kinder eigene Erfahrungen machten, sei der Lerneffekt größer und nachhaltiger.

Für die Älteren gibt es Experimente, die zeigen, dass Zucker sich in Wasser auflöst, Sand jedoch nicht, und Öl immer oben schwimmt. „Für die Versuche muss geschüttet und gerührt, müssen die Behälter vorsichtig balanciert werden – alles eine Form der Bewegung“, so die Leiterin. Für Kinder, die nicht gerne malen, „finden wir andere Möglichkeiten, wie sie sich in Formen ausdrücken können“. Wie Schnüre legen oder Wege mit Murmeln bauen. Freiwilligkeit und Vielfalt der Angebote erhöhen den Erfolg.

Immer an der Wand lang

Willem: „Wir sehen, wenn Kinder Stärken und Schwächen haben, so dass wir gezielt fördern können.“ Bewegung sei aber auch rückengerechtes Sitzen auf dem Boden, auf unterschiedlichen Hockern oder auf einem Ball. Unterschiedliche Bodenbeläge sorgten für haptische Erfahrungen, also wie sich etwas anfühlt. An der Flurwand hängt ein Panel mit Haushaltsgegenständen wie Bürsten, Rollen und Schwämmen. Im Vorübergehen kann mit der Hand darüber gestrichen werden. Es gibt Bau- oder Malräume. Immer wieder sind Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder erreichbar. „Denn zur Bewegung gehört auch die Entspannung“, sagt Willem.