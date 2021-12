In dieser Woche sollen in Umweltausschuss, Ortsbeirat sowie Bauausschuss die Weichen für die geplante Erweiterung der städtischen Kita in der Pestalozzistraße in Lachen-Speyerdorf gestellt werden. Die Pläne für die Erschließung werden in der Sitzung von Bauausschuss und Ortsbeirat am Donnerstag ab 19 Uhr vorgestellt. Schon vorab melden sich die Grünen mit Kritik. Sie betonen, dass sie „jedem Erweiterungs- oder Neubau zustimmen“, da der Bedarf an weiteren Kita-Plätze unstrittig sei. Allerdings werfen sie der Verwaltung vor, die Gremien „vor vollendete Tatsachen“ zu stellen. Um an Zuschüsse zu kommen, müssten noch in diesem Jahr die Beschlüsse erfolgen. Folglich würden die Gremien „nahezu genötigt, eine unausgewogene Planung zu schlucken“. Die Grünen kritisieren vor allem, dass für das Projekt 36 größere Bäume gefällt werden müssen. Sie fordern die Verwaltung daher dazu auf, künftig anders zu planen und die Gremien früher einzubinden. Die Sitzungen der Gremien finden pandemiebedingt online statt. Den Zugangslink finden Interessierte auf der Homepage der Stadt: www.neustadt.eu – und dort unter der Rubrik „Bürger und Leben“.