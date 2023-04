Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kita Pestalozzistraße in Lachen-Speyerdorf ist ein echter Dauerbrenner in der Neustadter Kommunalpolitik. Und wird es auch bleiben. Denn in Sachen Verkehrsführung gibt es noch keine Einigkeit.

Drei Millionen Euro werden in den Ausbau der städtischen Kita investiert, sodass ab Ende 2023 dort 178 Kinder betreut werden können. Im Dezember wurden die politischen Weichen für das Projekt gestellt.