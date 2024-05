Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor rund einem Jahr wurde in der Kindertagesstätte Kleine Freunde in Haßloch ein Wasserschaden festgestellt. Etwas später wurde auch Schimmelbefall entdeckt. Seitdem werden die Kleinen in zwei Provisorien betreut, nach Ansicht des Elternbeirats schon viel zu lange. Wann dürfen die Kinder endlich wieder zurück?

Der Elternbeirat der Kita „Kleine Freunde“ hat sich mit seiner Kritik an die Verwaltung und auch an die RHEINPFALZ gewandt. Der vom Gemeinderat genehmigte Container-Ersatzbau auf