Die Kindertagesstätte „Kleine Freunde“ hat am Montag wie geplant zu Beginn des neuen Kita-Jahres wieder ihren Betrieb in der Langgasse aufgenommen. Auch im Kita-Ersatzbau mit 25 neuen Plätzen auf dem Pfalzplatz können die ersten Kinder einziehen.

Gute Nachrichten für die Eltern: Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten in der Kindertagesstätte „Kleine Freunde“ können die Kinder aus den zwischenzeitlich genutzten Provisorien wieder in ihr Domizil in der Langgasse 205 zurückkehren. Wie Julius Weiß, Pressesprecher der Gemeinde Haßloch auf Anfrage mitteilt, sind die Handwerksarbeiten bereits weitestgehend abgeschlossen, nur kleine Restarbeiten seien noch auszuführen. Mit dem Einräumen der Möbel sei bereits begonnen worden. Eine Reinigungsfirma sei beauftragt worden, die die Möbel vor dem Einzug geprüft und gereinigt habe, um die erforderliche Hygiene sicherzustellen. In den nächsten Tagen werden die restlichen Gegenstände aus den Provisorien Wehlachzentrum und Feuerwehr in die Langgasse gebracht. Das pädagogische Personal wird die Gruppenräume einrichten. Anfang September wird die Eröffnung zum neuen Kita-Jahr wie geplant erfolgen. Für die offizielle Wiedereröffnung der Kita Kleine Freunde ist Mittwoch, 11. September, 17 Uhr vorgesehen.

Im Frühjahr 2023 war in der Kindertagesstätte „Kleine Freunde“ ein Wasserschaden festgestellt worden. Etwas später wurde auch Schimmelbefall entdeckt. Seitdem waren die Kinder in zwei Provisorien (Gemeindezentrum Wehlache, Feuerwehr) untergebracht. Der Elternbeirat hatte zuletzt im Frühjahr 2024 die andauernde Situation reklamiert und ausführliche Informationen seitens der Verwaltung gefordert. Die Betreuung der Kinder und die pädagogische Arbeit standen ebenso im Fokus wie die Situation der Eltern in der sowieso angespannten Betreuungssituation durch fehlende Kitaplätze und den kaum zu deckenden Bedarf an qualifizierten Erziehungskräften.

Ersatzbau in der finalen Phase

Auch beim Kita-Ersatzbau „befinden sich die letzten Restarbeiten in der finalen Phase“. Nach dem aktuellen Zeitplan soll die Eröffnung ebenfalls wie geplant zum neuen Kita-Jahr stattfinden. Laut Weiß werden dort nach und nach Kinder aufgenommen. Ein offizieller Eröffnungstermin steht derzeit noch nicht fest. Der Erweiterungsbau in Containerbauweise wurde errichtet, um zusätzliche Plätze zu schaffen. Damit soll der Bedarf an Plätzen für die Kinder bereitgestellt werden, die ab dem Alter von zwei Jahren einen Rechtsanspruch auf Betreuung haben. Um langfristig den Bedarf an Kitaplätzen bereitstellen zu können, plant die Gemeinde den Bau von zwei weiteren, jeweils sechszügigen Kindertagesstätten. Die Standorte sind südlich der Rosenstraße und in der Trifelsstraße. Die ersten Entwurfsplanungen wurden im Juni im Bauausschuss vorgestellt. Geplant sind zwei zweigeschoßige, baugleiche Gebäude in Holzbauweise.