Neun bis zehn Stunden sollen ihre Kinder in der Kita verbringen, wenn es nach dem Willen vieler Eltern geht. Wie die Stadt bei ihrem neuen Kita-Plan diesem Bedarf gerecht zu werden versucht und wie der Stadtelternausschuss das beurteilt.

Wer muss betreut werden?

In Rheinland-Pfalz haben Kinder ab einem Jahr Anspruch auf eine Tagesbetreuung in der Kita oder in einer Tagespflege (Tagesmutter/-vater), ab drei Jahren dann auf eine Sieben-Stunden-Kitabetreuung.