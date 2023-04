Seit zwölf Jahren können Kinder in der privaten Kindertagesstätte Käferkiste im Quartier Hornbach betreut werden. Obwohl Eltern und Erzieherteam vom Angebot überzeugt sind, gibt es Sorgen – und einen großen Wunsch.

Der Verein Marienkäfer und damit die Eltern sind die Träger der Kindertagesstätte (Kita) Käferkiste. Die private Einrichtung im Quartier Hornbach startete anfangs als reine Krippe, also für Kinder bis zwei Jahre. Da der Zuspruch aber so gut war, gibt es nun auch noch ein Kita-Angebot für ältere Kinder. Die Nachfrage sei sehr gut, sagt Julia May, die Vorsitzende des Marienkäfer-Vereins. Aktuell werden 35 Kinder betreut – 20 in der Krippe und 15 in der Kita. 14 Erzieherinnen (einige in Teilzeit) kümmern sich um die Kinder. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen sei unverändert hoch, es gebe auch Wartelisten. „Und trotzdem ist es finanziell immer wieder schwierig“, betont May.

Das verwundert einerseits, da die Käferkiste-Geschichte offenbar ein Erfolg ist. Andererseits sind die Probleme insofern nachvollziehbar, da über den Verein und die Beiträge der Eltern sämtliche Kosten zu decken sind. Dabei gibt es seit Januar mit der Förderung durch die Stadt zusätzliche Unterstützung. „Für das Geld sind wir sehr dankbar, aber der Fixbetrag reicht nicht, um unsere Finanzlücke ganz zu schließen“, sagt May. Denn die stark gestiegenen Energiekosten, die höheren Löhne sowie die Inflation insgesamt machen der privaten Einrichtung enorm zu schaffen. „Wir kommen hin, aber es darf eben nie etwas dazu kommen“, ergänzt Kita-Leiterin Myriam Lehr. So wie jüngst, als eine Energiekostennachzahlung von 1800 Euro fällig war und dann auch noch der Staubsauger streikte. „Wir können ja nicht einfach in einen Laden und einen Staubsauger kaufen, wir brauchen für die Einrichtung schon leistungsstarke Geräte“, so Lehr. Zum Glück habe sich ein Elternpaar zu einer Spende bereiterklärt. Ebenso wichtig sei, dass ein anderer Kita-Vater sich in Eigenregie um die Renovierung der Räume kümmere.

Monatliche Kosten

„Alle bringen sich toll ein und sind engagiert“, lobt May. Gerade deshalb wolle man die Eltern nicht noch weiter fordern. Eine Lösung wäre ja das Anheben der Betreuungspreise. Aber die sind jetzt schon nicht für jeden zu stemmen: In der Krippe werden je nach Betreuungsbedarf pro Woche (ab 20 Stunden aufwärts) zwischen 790 und 1380 Euro im Monat fällig, bei den älteren Kita-Kindern sind es pauschal 890 Euro monatlich (während öffentliche Kitas kostenfrei sind). Es gebe immer wieder Anfragen nach Plätzen, auch über Neustadt hinaus. „Gerade im Krippen-Bereich gibt es in der Stadt zu wenige Angebote, nur ein paar Tagesmütter“, erklärt May die Nachfrage. Und auch für einige ältere Kinder entscheiden sich die Eltern für die Käferkiste, „weil die einfach bleiben wollen“. Ein Vorteil seien ferner die geringen Schließzeiten, da die Käferkiste an 50 Wochen im Jahr offen sei und eine Betreuung zwischen 7 und 18 Uhr anbiete. „Das ist wichtig für Selbstständige oder auch Schichtarbeiter“, sagt May.

Die Erzieherinnen werden übrigens unter Tarif bezahlt. Lehr sieht dennoch keinen Grund, die Einrichtung zu wechseln, „denn wir haben hier sehr gute Arbeitsbedingungen“. Der Personalschlüssel etwa in der Kita-Gruppe mit zwei Erzieherinnen auf 14 Kinder „ist Luxus, denn wir können hier so arbeiten, wie wir es gelernt haben“. Das alles schätze sie sehr, sodass ihr die Zukunftsfähigkeit der Einrichtung sehr am Herzen liege.

Interesse bei Firmen?

Mit Blick auf die Preise „sind wir finanziell an der Grenze, was wir Eltern zumuten wollen, denn auch diese haben ja mit den höheren Energiekosten und so zu kämpfen“, weiß May. Eine einfache Lösung für das Finanzproblem gebe es nicht, das sei jedem bewusst. Umso mehr hoffen May und Lehr, dass sich ein großer Wunsch erfüllen lässt. Denn man ermögliche durch die Kinderbetreuung ja, dass Eltern arbeiten gehen können. Angesichts des Fachkräftemangels müssten Betriebe ein Interesse an der schnellen Rückkehr junger Eltern haben, so May. Daher träumt sie wie die Kita-Leiterin von „einem Kooperationsmodell mit Firmen“. Sie kenne das aus München: „Da beteiligen sich Unternehmen über Zuschüsse an der Kinderbetreuung, damit ihre Mitarbeiter zur Arbeit kommen können.“ Wenn sich so ein Betrieb in Neustadt oder der Umgebung finden würde, wäre das ein Durchbruch – da es dann eine weitere stabile und langfristige Unterstützung gäbe. „Diese Sicherheit wäre toll, denn die aktuellen Unsicherheiten zehren schon an den Nerven“, sagt Lehr offen.

Info

Angaben zu Ansprechpartnern, Preisen und Öffnungszeiten sowie sonstige Informationen gibt es im Internet unter www.kinderkrippe-nw.de.