Ende 2020 hatte die Mehrheit von FWG und CDU im Ortsbeirat Lachen-Speyerdorf die Stadtverwaltung beauftragt, nach einem alternativen Standort für die im Baugebiet Jahnplatz geplante Kindertagesstätte zu suchen. Dem hatte sich der Stadtrat im März mehrheitlich angeschlossen. In der Sitzung am Dienstag wollte die SPD-Fraktion nun wissen, ob es bereits ein Ergebnis gibt.

Schon Ende 2020 hatte Baudezernent Bernhard Adams davon gesprochen, dass es schwer sei, einen anderen Standort zu finden. Geeignete Flächen seien im Weindorf rar, und wenn überhaupt, lägen sie in privater Hand, was teuer werden könnte. Um mögliche Kaufpreise nicht unnötig in die Höhe zu treiben, machte er am Dienstag im Stadtrat auch keine Ortsangaben. Er informierte darüber, dass mehrere potenzielle Flächen, alle in Privatbesitz, ausgemacht worden seien. Davon seien vier übrig geblieben, die nun näher geprüft würden.

Warum anderer Standort?

Ein anderer Standort ist deshalb in der Diskussion, weil CDU und FWG im Ortsbeirat sich die Chance auf eine Entlastungsstraße nicht verbauen lassen wollen. Den Bebauungsplan Jahnplatz deswegen schon jetzt zu ändern, wie es der Ortsbeirat ebenfalls mehrheitlich gefordert hatte, lehnte der Stadtrat aber gegen CDU und FWG ab. Diese hatten sich davon versprochen, dass Nägel mit Köpfen zu machen dafür sorgen würde, dass die Suche nach einem neuen Kita-Standort ernsthaft betrieben wird.