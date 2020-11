An mehreren Einrichtungen in den Landkreisen Bad Dürkheim und Südliche Weinstraße gibt es neue Corona-Infektionen. So bleibt in Maikammer die katholische Kindertagesstätte bis einschließlich 13. November geschlossen. Laut Kreisverwaltung der Südlichen Weinstraße wurde eine weitere Betreuungsperson positiv getestet. Zunächst waren zwei von vier Gruppen als Kontaktpersonen eingestuft worden. Der neue Fall betreffe aber auch die beiden anderen Gruppen.

In der Grundschule Meckenheim wurde eine Drittklässlerin positiv auf Covid-19 getestet. Mehrere Schüler und ein Lehrer sind in Quarantäne. In der Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch hat sich ein Fünftklässler mit dem Virus infiziert, die Ermittlung der Kontaktpersonen läuft. Bei Fragen können sich Eltern und Angehörige an das Gesundheitsamt Neustadt wenden: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de. Im Awo-Seniorenheim Lambrecht waren nach den Infektionen zweier Bewohner und eines Mitarbeiters die Tests des übrigen Personals und der weiteren Bewohner alle negativ.

Seit Freitag sind in Neustadt 30 Neuinfektionen gezählt worden, im Kreis Bad Dürkheim 41. In der Stadt sind aktuell 79 aktive Infektionen bekannt, im Kreis 160. Im Kreis SÜW und der Stadt Landau sind seit Freitag 89 weitere Corona-Fälle hinzugekommen.