Die Umbauarbeiten in der Kita St. Elisabeth in Kirrweiler kommen voran. Jetzt ist die Küche an der Reihe. Was das Projekt mit der „Sendung mit der Maus“ zu tun hat.

Der Presslufthammer wummert. Staub vernebelt die Sicht. Die Abwasserinstallation wird vorbereitet. Die Umbauarbeiten in der katholischen Kindertagesstätte St. Elisabeth in Kirrweiler haben begonnen. Nachdem bereits vor einiger Zeit das Dach und die Innendecken energetisch saniert wurden, geht es jetzt mit der Küche weiter. Die bisherige Küche wird zum Vorrats- und Lagerraum mit neuem WC. In den angrenzenden Raum in Richtung Freispiel-Areal kommt eine komfortabel und zeitgemäß ausgestattete Küche für die derzeit 75 Essensplätze.

In der neuen Küche soll weiterhin täglich frisch gekocht werden. Aber das Arbeiten soll rationeller möglich sein, da dann beispielsweise größere Geräte für die Kindertagesstätte bereitstehen. Die werden auch gebraucht, da ab Sommer 100 Kinder erwartet werden. Die Kita soll mit dem Umbau mehr Raum für Kühlschränke, Lager und WC bekommen.

Drei Wochen werde es bestimmt noch dauern, bis der Elektriker übernehmen könne, sagen Kita-Leiterin Eva Waldenberger und Hausmeister Kurt Anslinger. Er sehe jeden Tag nach dem Rechten, sagt Anslinger. Waldenberger ist sehr froh, dass sie ihn bei den zahlreichen Fragen zur Bautätigkeit als Vermittler habe und er auch sonst immer zur Stelle sei, wenn es Probleme gebe.

„Mittlerweile mussten unsere Kleinsten im zweiten Stock aus dem Raum über der Baustelle umziehen, da es dort zu laut war“, bedauert Waldenberger. Sie müsse mit ihrer Stellvertreterin Zoe Schubert und dem Team improvisieren. Zwischenlösung sei die Turnhalle, die man zurzeit als Freispielraum, für Zusammenkünfte wie das „Kinderparlament“ zur Mitsprache im Kindergartenbetrieb und zeitweise für das Mittagessen nutze, was allerdings das Aus für die gewohnten Turntage bedeute.

Fast wie im Kinderfernsehen

„Während die 16 pädagogischen Fachkräfte bei der Neuorganisation der Tagesabläufe schwitzen, nehmen es allerdings die meisten Kinder sportlich und beobachteten alles mit gespannter Neugierde“, stellt Waldenberger fest und lacht. Vor Kurzem sei zwischen den Abrissarbeiten die ehemalige Tür in den Flur zugemauert worden, da die neue Küche einen anderen Zugang und ein großes Fenster erhalte. Ganz aufmerksam hätten zahlreiche Kinder den Fachleuten beim Mauern zugesehen und begeistert festgestellt, dass „das wie die Sendung mit der Maus ist, nur ohne Fernsehen“.

Sehr zufrieden sei sie, dass mittlerweile die Bauträgerschaft der Kita auf die Ortsgemeinde übergegangen und der Elisabethenverein als Betreiber entlastet worden sei. Die Vereinsverantwortlichen, allen voran der Zweite Vorsitzende Jochen Christmann, hätten Planungen und Fördermittelanträge zu der fast abgeschlossenen energetischen Sanierung und zum Umbau in den zurückliegenden Jahren ehrenamtlich schultern müssen. Für weitere Maßnahmen zur Verbesserung und Erweiterung der Kita liege nun die Verantwortung bei der Verbandsgemeinde.

Als weitere „laute Betonarbeit“ wird demnächst noch der Küchendurchbruch zum Vorratsraum erwartet. „Wenn dann nicht gekocht werden kann, müssen die Eltern Lunchpakete mitgeben“, sagt die Leiterin. Da das Dach neu eingedeckt und gedämmt sei und die Turnhalle bereits eine neue Schallschutzdecke habe, stehe zum Abschluss der energetischen Sanierung nur noch die Arbeit an der Decke im Flur offen. Die kann laut Waldenberger jedoch erst in den Sommerferien erledigt werden, da Gerüste gestellt werden müssen, was während des Kita-Betriebs nicht möglich ist.

Photovoltaikanlage aufs Dach?

Ob die Kita eine Photovoltaikanlage erhalten soll, wird sich spätestens dann zeigen, wenn eine neue Heizung notwendig wird. „Derzeit heizen wir noch mit Gas“, sagt Waldenberger. Sei der Küchenraum hergerichtet, könne sofort die Küche eingebaut werden. Sie stehe schon auf Abruf bereit. Die Köchin habe sie mit ausgesucht.

Insgesamt fehle es auch nach den Umbauarbeiten an Ausweichraum. Derzeit werde das Pfarrheim beispielsweise zur Verkehrserziehung mitgenutzt. Weitere Pläne für einen „Bistro-Anbau“ mit Behindertentoilette und Wickelraum in Richtung Westen, zur Terrasse hin, wurde bereits im Gemeinderat besprochen. Statt in den Gruppen oder wechselnd könne dann über kurze Wege mit geringerem Aufwand zentral zu Mittag gegessen werden. Diese weiteren Pläne sollen in den nächsten Jahren umgesetzt werden, um den Rechtsanspruch der Eltern auf einen Kindergartenplatz und durchgehende Betreuung mit Mittagessen zu garantieren.